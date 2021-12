El inmunólogo Alfredo Corell vaticina cómo estaremos dentro de un mes

Eso sí, ha dejado una advertencia para las personas no vacunadas.“Cuidado”, ha incidido, “aunque ómicron es más leve, pueden acabar en el hospital”.

El experto lo ha justificado porque “tenemos una población muy vacunada”, lo que es “un ejemplo para el mundo”. “Por otro lado, ómicron es una variante con mucha menos sintomatología, con mucha más transmisión y se ha convertido en una tercera dosis obligatoria. Podemos decir que es incluso la vacuna para quienes no se han querido vacunar”, ha explicado.

No se ha mostrado partidario de las celebraciones de Campanadas y Cabalgatas. Ha admitido que “el aire libre nos da un cierto grado de más flexibilidad, porque el virus se transmite 20 veces menos que en un interior” pero ha recomendado que no se celebren. “En este momento en el que está la sexta ola a tope yo no haría este tipo de cosas porque en un mes vamos a tener otra perspectiva de la pandemia. En un mes, si seguimos la pauta que ha seguido Sudáfrica y la que está siguiendo Reino Unido, a las pocas semanas de esta subida masiva vendrá la caída masiva”, ha resaltado.

Como ha argumentado, la gente tiene que entender que el virus se contagia si nos aproximamos; si no tenemos contacto no hay contagio. Todo lo que promueva contacto va, de una manera u otra, por muy seguro que sea, a producir algún contagio”.

El científico ha cerrado su intervención con su mejor deseo para el Año Nuevo: “Muchísima inmunidad para 2022, que es lo que nos hace falta”.