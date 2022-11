¿Algún gorrón tiene acceso a tu cuenta de Netflix? Ahora ya puedes echarle

Cómo eliminar cuentas paso a paso

El pago extra por las cuentas compartidas

En su página web, la plataforma deja claro que “las personas que no vivan en tu hogar tendrán que usar su propia cuenta para ver Netflix”. Sin embargo, aún no está claro en qué momento concreto se incurrirá en un uso indebido del servicio y se tendrá que abonar ese pago adicional. Lo que sí especifica la empresa es que “Netflix no te cobrará automáticamente si compartes tu cuenta con alguien que no vive contigo”.