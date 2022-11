"Algunos de Vox torcieron el gesto": el día después en el Congreso a los ataques a Irene Montero

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Pero la ministra prefirió que no. Es más, pidió que se incorporase al diario “la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular”. “Para que no se borre. Para que después de mí no venga ninguna. Para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos”, añadió.