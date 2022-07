Alicia Vikander se sincera sobre su aborto espontáneo y sus problemas para quedarse embarazada

VALERY HACHE via AFP via Getty Images

Sin embargo, la vida no siempre ha sido fácil para la actriz sueca, que en u na entrevista con The Times ha revelado que sufrió un aborto espontáneo antes de tener a su primer hijo.

Además de hablar abiertamente sobre su aborto, la intérprete también revela que no fue nada fácil para ella volver a quedarse embarazada y que lo pasó muy mal mientras lo intentaba durante el confinamiento. “Tuve que luchar mucho. Durante un tiempo no creí que pudiera quedarme embarazada”, señala en un momento de la entrevista.

A pesar de que la pandemia fue un momento duro, Vikander agradece haber pasado esas dificultades en ese momento, alejada de los focos. “Hay veces que mis compañeros o yo misma pasamos pasamos por algo y no puedo entender cómo se puede llegar a la alfombra roja después y que te pregunten: ’¿Cómo estás tras lo que acaba de pasar? La mayoría de la gente no podría salir de su casa”, reflexiona la actriz.

El éxito de taquillazos como Tomb Raider y el Oscar por su interpretación en La chica danesa la catapultaron a la fama, y Vikander reconoce que gestionar toda esa atención mediática no fue nada fácil. “Cuando estaba en la cima de la fama, fue cuando más triste estuve. Me repetía a mí misma ‘asúmelo, es increíble’. Pero no sabía qué hacer. Estaba en todos esos vuelos de primera clase, habitaciones de cinco estrellas… pero siempre estaba sola”, confiesa al diario británico.