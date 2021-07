‘Alicias buscan maravillas’: ¿Quién llama? La vida. Pues que entre

Dentro de la vorágine del programa de Los veranos de la villa se acaba de estrenar Alicias buscan Maravillas en el Espacio abierto de la Quinta de los Molinos (Madrid). Obra de The Cross Border Project dirigida por Lucía Miranda que, como en este espacio, la diversidad de todo tipo y condición no es la excusa para un acto benéfico, con photocall, ni para una reivindicación de la necesidad de inclusión, en una marcha con principio(s) y fin. Son de los que incluyen de natural, sin esfuerzo por su parte, aunque la sociedad les pide que se esfuercen mucho, mucho más que en otros casos.

No, no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. No es lo mismo leerlo que, como espectador, ir en fila india, ordenados por edades, tras tu exploradora. Tener delante de ti, entre los primeros a esos pequeños que van divertidos y un poco distraídos. Y tras de ti a una pareja de ancianos cogidos de la mano, él que se pasará todo el tiempo preocupándose de ella, que cuando sean preguntados por qué quieren ser de mayores, responderán en voz alta que ellos de mayores quieren ser niños.

Aunque no hay que equivocarse, este espectáculo no es triste. Es emocionante y emotivo. Capaz de arrancarte unas lágrimas o, al menos, ponértelas en los ojos, y a la vez sacarte una sonrisa y hasta unas risas, las más de las veces. Donde no hay culpas, ni culpables. Lo que les pasa a los personajes, a Alicia y a las Alicias que la seguimos, somos nosotros mismos y no otra cosa. Somos lo que vivimos y cómo lo vivimos.