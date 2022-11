¿De verdad necesitas comer alimentos enriquecidos con proteínas?

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I

Cuánta proteína comer al día

Sin embargo para aumentar la proteína que se consume no tiene por qué hacerse con este tipo de productos. ”Hay que animar a la gente a que consuma más proteína, pero de productos normales, no hace falta que sean estos productos, si ya en tu día a día te cuesta llegar al estándar de proteína sí que lo veo una opción igual que el que se toma un batido de proteínas con las 20 o 30 que le faltan, sobre todo en personas que les falta consumo proteíco porque hacen más ejercicio y tienen más destrucción muscular o alguien que ha pasado por una enfermedad o ha estado en el hospital”, detalla Zumaquero.

Este escaso consumo no se debe siempre a un motivo como el miedo a engordar, aunque Zumaquero recuerda que en las mujeres sí se da más. “El hombre suele comer bastante y entrenar más y las mujeres cortarse bastante con la comida para no engordar. Se han podido tomar una tostada con aceite, una ensalada con una lata de atún y en la cena una tortilla de un huevo con algo, con eso no llegas ni a la mitad”, apunta.

No todos los productos son iguales

Los nutricionistas coinciden en que estos productos no siempre son malos y distinguen entre los que son lácteos con extra de proteínas como batidos, yogures o leche. Aunque a veces el marketing juega una pasada en el precio en un producto que no es estrictamente necesario.

Muchas veces esta etiqueta va acompañada de “baja en carbohidratos” propia de dietas tan populares como la actual dieta keto. “Si necesito un extra de proteínas quiero eso, no otra cosa. Igual si necesito carbohidratos porque me esto preparando una carrera, necesito eso, no otra cosa, no otro nutriente”, zanja Zumaquero.