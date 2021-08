Almeida aparece en televisión con nuevo 'look' y en Twitter hay división de opiniones

El verano es tiempo de relajación, looks diferentes a los del resto del año y, también, de cambios de aspecto para muchos. Entre estos últimos está el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha sorprendido al dejarse barba.

El dirigente del PP ha aparecido con ese nuevo ‘look’ en una entrevista que ha concedido este lunes al programa de 13TV El Cascabel, aunque no es la primera vez que Almeida luce barba.

En 2010, el ahora alcalde de Madrid ya apareció en televisión así, como se puede ver en un vídeo que rescató recientemente El Intermedio. ”¿Por qué no se vuelve a dejar esa barba de canallita? Está mucho más guapo”, dijo el Gran Wyoming.

En una entrevista en El Mundo en 2019, el propio Almeida hablaba de la posibilidad de dejarse barba, aunque por entonces no parecía muy por la labor. “No sé si estoy mejor con barba o sin ella. La barba a mí no me cierra del todo, entonces no me gusta”, decía en aquella época.

¿Cómo le queda realmente? Aquí puedes verlo: