Almeida cree que a veces los políticos deben hablar como en la calle y suelta esta expresión

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado su participación en el programa La hora política de RTVE para reprochar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha utilizado al rey emérito como “señuelo para no hablar de sí mismo”.

Preguntado sobre si Sánchez debería dar explicaciones sobre los casos investigados alrededor de la figura del rey emérito, Almeida ha asegurado que “los españoles agradecen que hablemos como en la calle” y en su respuesta utiliza varias veces la misma expresión: “¡Hay que tener cuajo!”.

“Hay que tener cuajo, Pedro Sánchez, para pedirle a cualquier otro explicaciones”, ha comenzado a explicar Almeida. “Hay que tener cuajo una persona que todavía no nos ha explicado a los españoles lo que ha pasado con Delcy Rodríguez, que no explica por qué fue en el Falcon a la boda en La Rioja o que no explica a los españoles tantas cosas”, sostuvo.

Para el alcalde de Madrid, Sánchez debería dar explicaciones por muchas otras cosas relacionadas con su Gobierno, el cual considera que no ha tenido una conducta ejemplar.

“Hablando de conductas ejemplares o no ejemplares, que el Gobierno que él preside haya contratado a una persona que está condenada, como Isabel Serra, y a dos personas que están imputadas y se van a sentar en el banquillo por unos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación…”, ha expuesto Almeida para argumentar su afirmación. “¡Hay que tener cuajo!”, ha concluido, repitiendo una vez más la misma expresión “de calle”.