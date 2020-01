La reacción de Almeida al ser preguntado por la posible participación de Cristina Cifuentes en 'Supervivientes'

La posible bomba mediática que podría tener preparada Telecinco para la próxima edición de Supervivientes sería la participación de Cristina Cifuentes, la expresidenta popular de la Comunidad de Madrid.

Las opiniones al respecto han llegado desde todos los puntos, incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mojado sobre la posible estancia de Cifuentes en Honduras.

El popular, que ha negado saber si había sido invitada al reality y, si en caso de haberlo sido, lo habría aceptado, ha aprovechado la oportunidad para mandar un mensaje político. Almeida se ha referido al futuro de España tras la investidura de Pedro Sánchez como un periodo de supervivencia.

“A Cristina y a cualquiera que quiera participar en ese programas les diría que en España, con este Gobierno, también vamos a tener que hacer un programa de Supervivientes, tal y como se van a poner las cosas. Aquí también va a haber emociones muy fuertes”, ha comentado.

Hasta el momento, Cifuentes no se ha mojado sobre este rumor y, en declaraciones al 20 Minutos, habría reconocido estar sorprendida. La expresidente no habría querido confirmar ni desmentir su participación en el reality “para no dar pábulo a conjeturas”.