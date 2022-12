Almeida da este palo a Ortega Smith tras decir que la posición de la izquierda es "respetable"

Tal y como hiciera este miércoles Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , también ha mostrado su enfado con Vox después de que la formación ultraderechista no apoyara los presupuestos municipales para 2023.

En una entrevista en La hora de la 1 , Almeida ha afirmado que no tener presupuestos no le perjudica a él como alcalde y sí a los ciudadanos.

En ese momento, el alcalde ha señalado que la posición de los partidos de izquierda del Ayuntamiento es comprensible, mientras que la de Vox no.

“La izquierda desde el primer momento dijo que no compartía el espíritu de estos presupuestos y esa rebaja fiscal. Son posiciones respetables aunque discrepe, pero lo que está claro es que este presupuesto era susceptible de ser apoyado por Vox, que ni siquiera se ha sentado a negociar”, ha apuntado.

Además, también ha mandado un recado al líder de Vox en el consistorio madrileño, Javier Ortega Smith: “Ha entrado en una espiral de tierra quemada en la que no me perjudica a mí y no se beneficia él, solo perjudica a los madrileños y eso nos debería hacer reflexionar a todos los que estamos en política”.