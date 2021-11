Almeida desmiente haber dicho que Ayuso no pueda presidir el PP de Madrid

El primer edil lo ha desmentido en su visita a Villaverde, donde ha presentado los recursos de los nuevos contratos de limpieza, en referencia a una información publicada este martes en El Mundo . No obstante, no ha concretado que se trate de la afirmación recogida en dicho diario. Según este mismo medio, Almeida habría afirmado a integrantes de su equipo y de la dirección nacional, en una comida en el reservado de un restaurante, que “yo lo que no quiero es que Ayuso presida el PP de Madrid”.

“Se me hace una imputación en un medio de comunicación y no es cierta. Esa frase que se me atribuye no la he dicho, no he dicho que Isabel Díaz Ayuso no pueda ser presidenta de Madrid”, ha contestado Almeida. “Desmiento tajantemente haber dicho eso”, ha insistido.

Ante su hipotética candidatura

En cuanto a si él optaría a dirigir el partido, Almeida ha repetido que “no toca hablar del tema” porque “no es la labor del alcalde”. “De la Junta de Dirección regional quedó claro que la presidenta presentará candidatura y que el Congreso se celebrará en la fecha en la que toque”, ha manifestado.