Lo primero que me gustaría decirle, señor Almeida, es que me parece una tremenda falta de respeto y una señal del poco talante democrático que tiene, no sé si todo su partido, pero al menos usted, que usted se permita calificar a cualquier partido político representado legítimamente en este Pleno gracias a los votos de los ciudadanos como basura”, ha señalado.