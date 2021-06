Almeida dice que al PP no le incomoda protestar con Vox en Colón contra los indultos

El PP no estará incómodo este domingo junto a Vox en la plaza de Colón. A los populares no les inquieta reeditar la foto con la extrema derecha para protestar contra los indultos que planea el Gobierno a los líderes independentistas en prisión. El portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida, ha recalcado que la concentración está convocada por la sociedad civil.

“Cómo nos va a incomodar. A mi no me incomoda ir a la manifestación del domingo y no me incomoda que esté Vox. Yo cuando discrepo con Vox se lo digo a la cara”, ha espetado Martínez-Almeida, quien ha cree que la medida de gracia obedece a un “plan” de Pedro Sánchez para mantenerse en Moncloa: “Basa su permanencia en Moncloa y sacrifica el Estado de Derecho en aras de su ambición. Y ahora habla de magnanimidad”.