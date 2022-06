Almeida dice que no irá al homenaje a Almudena Grandes por "motivos de agenda"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha alegado este lunes “motivos de agenda” como la razón por la que no acudirá esta tarde al acto homenaje a la escritora madrileña Almudena Grandes en el Teatro Español, donde se le concederá a título póstumo la distinción de Hija Predilecta de la capital . Tampoco asistirá la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

“La ausencia se debe a motivos de agenda; había un acto en Sol no programado, con una cena a la que asistirá el Rey”, ha trasladado a los medios de comunicación desde los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Retiro, tras la presentación del parque de Madrid Nuevo Norte.

El PSOE afea la ausencia del alcalde

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, no ha dudado en afear la ausencia del alcalde en el homenaje a la escritora. Finalmente será la delegada de Cultura, Andrea Levy, quien representará al Gobierno municipal en el acto de esta tarde, en el que sí estarán las portavoces de todos los grupos políticos de izquierdas. “Quiere dejar claro que está en contra de homenajear a la escritora de todos los madrileños”, ha criticado Espinar en un comunicado.

“Me hubiera encantado que el alcalde de Madrid estuviera del lado de la cultura y no de la ideología”

“A mí me hubiera encantado que el alcalde de Madrid estuviera del lado de la cultura y no de la ideología. Es una pena pero no dejemos que nadie, ni siquiera él, estropee el homenaje de esta tarde” en el Teatro Español, ha declarado la portavoz socialista.