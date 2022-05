Almeida es blanco de las críticas de hosteleros y clientes en la primera gran noche de San Isidro

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Los hosteleros de las Vistillas han sido los primeros en lamentar la situación. En un reportaje publicado por Telemadrid , varios locales han apuntado que patrullas pasaron este jueves advirtiendo que no pueden vender alcohol en la calle y que, de hacerlo, se enfrentan a multas de hasta 90.000 euros.

En respuesta, el Ayuntamiento ha recordado que la zona en la que se encuentran los locales de la Asociación Ocio de las Vistillas no forma parte del recinto ferial de las fiestas aunque haya conciertos programados en el mítico parque madrileño.

Esta no es la primera vez que estos hosteleros se ven afectados de esta forma. En 2014, la asociación criticaba que, por segundo año consecutivo, no podían sacar las barras a las calle y no podían poner música a partir de medianoche durante las fiestas de San Isidro.