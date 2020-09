Almeida: “Hay que seguir el consejo del ministro Illa: salir lo menos posible”

“La situación de Madrid es preocupante. Hay que seguir el consejo del ministro Illa: salir lo menos posible”, ha señalado Almeida, pidiendo así a todos los ciudadanos, y no sólo a los habitantes de las 37 zonas con restricciones, que se queden en casa todo lo posible y eviten socializar con personas fuera del núcleo de convivientes. “Los datos son los que son”, ha remachado.

Desde este lunes, más de 850.000 personas tienen restringidos sus movimientos en la Comunidad de Madrid, y las autoridades regionales no han descartado ampliar las zonas confinadas. El alcalde, por lo pronto, se muestra prudente: “No son las noticias que tenemos en estos momentos”, ha dicho, tratando de tranquilizar a los madrileños que todavía no están confinados.

Consciente de las críticas que apuntan a que estas medidas son segregadoras, para Almeida, el debate no es ese. “El debate es que sean eficaces”, ha sostenido en la entrevista. Pero su siguiente frase no ha sonado muy esperanzadora: “No nos podemos permitir que no funcionen”.

Almeida ha asegurado que “no se está castigando a los barrios del sur”, que las medidas se han tomado simplemente en base a criterios “científicos y técnicos”. Sin embargo, no ha sabido explicar por qué no se ha confinado el barrio de Lavapiés, con más de mil casos por 100.000 habitantes, y sí algunas zonas de Getafe o San Fermín con una incidencia menor. “Como alcalde de Madrid, pediré que en cada momento se adopte cada medida sanitaria, pero yo no soy autoridad sanitaria. Lo que tengo es que ser prudente”, se ha justificado.

En cuanto a la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Martínez-Almeida confía en que “no se quede en una mera imagen”; en que las reuniones de los grupos de trabajo constituidos, en los que se encuentra el propio alcalde, den frutos.