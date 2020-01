"No queremos banderas, sino que nos arreglen los parques": la respuesta de las vecinas de Carabanchel a Almeida

NurPhoto via Getty Images

Nosotros no somos delincuentes, no somos golpistas. Queremos poner en la calle la Bandera que nos une a todos. pic.twitter.com/9CFU2YD5oY

Además, ha resaltado la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de emergencias, Policía Municipal y les ha agradecido el trabajo que hacen “por todos los madrileños”, con “entrega y sacrificio”.

Las vecinas de Carabanchel han increpado al alcalde de Madrid al querer que el Ayuntamiento de Madrid destine al barrio los “700.000 euros que le ha quitado”.

“No queremos banderas, queremos que nos arreglen los parques y nos den los 700.000 euros que has quitado a Carabanchel. ¿Eso no lo dices?”, han lanzado un par de vecinas al regidor en reiteradas ocasiones cuando otra ha salido en su defensa con un “dígaselo a Carmena, eso ahora no toca”.

Finalmente, la seguridad del regidor ha tenido que interceder en el rifirrafe vecinal y apartar a las mujeres que estaban empezando a llegar a las manos.