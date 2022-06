Almeida niega que exista “homofobia institucional” en Ayuntamiento de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha negado este miércoles que exista “ningún tipo de homofobia institucional” en el Ayuntamiento de Madrid y ha asegurado que no le encontrarán en “polémicas estériles” e “inútiles” que no afectan ni al funcionamiento ni a la celebración del Orgullo de Madrid.

“Entiendo que algunos quieran sacar contrapartidas políticas del Orgullo. Siempre he dicho que es una fiesta de inclusión y que, por tanto, toda exclusión del orgullo no se corresponde con el espíritu, pero no me van a encontrar ni en broncas, ni en polémicas, ni en carrera de banderas ni en guerras de pancartas”, ha valorado.