Almeida no considera un "problema" que Vox entre en un gobierno

El portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha aseverado este miércoles que no considera “tan importante” ni considera un “problema” que Vox entre o no en un gobierno, tras las elecciones de Castilla y León , como que “Pedro Sánchez continúe en el Gobierno de España”.

“El problema de España no es que Vox entre a un gobierno, sino el gobierno de Pedro Sánchez. No me parece tan importante para el futuro de España que Vox entre como que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno con apoyo de Bildu, ERC, con los que quieren concluir con el régimen constitucional del 78”, ha manifestado ante los medio de comunicación desde Aluche, donde ha inaugurado la primera Oficina de Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual.