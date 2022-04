Almeida saca pecho por la "calidad" y la "rapidez" de las mascarillas conseguidas por Medina y Luceño

Pero no ha sido un simple halago profesional. Ante las peticiones de dimisión tanto de Collado como de la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, por parte de Luis Cueto, de Recupera Madrid, Almeida ha sido tajante al afirmar que “antes de que se vayan me marcho yo de este Ayuntamiento. Antes de que se vayan dos personas así, me voy yo”.