Almeida vuelve a ejercer como portavoz del PP y hace oídos sordos al mensaje de MAR a Casado

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Según ha revelado este lunes el diario El Mundo , la presidenta de la Comunidad de Madrid reclamó al dirigente popular que quería “al menos 30 segundos sola” para celebrar su victoria en los comicios regionales, algo que no ocurrió y que terminó con un enfrentamiento desde Génova.

Tal y como recoge el mismo medio de comunicación, justifican que el jefe de gabinete de Ayuso le escribió un whatsapp a Pablo Casado , cargando duramente contra él, por no permitir que la dirigente autonómica celebrara en solitario su victoria: “Me has demostrado ser una mala persona”.

Almeida ha echado balones fuera y ha justificado que aquel día “el PP de Madrid tuvo una amplísima mayoría”: “Ese es el recuerdo que debemos tener de aquella noche. Yo estaba de celebración. Desconozco que hubiera pacto o acuerdo para salir o no al balcón. Lo que sí recuerdo fue que al salir al balcón yo no lo hice a empujones”.

Ejerce como portavoz del PP

“El presidente del Gobierno no está en la realidad de la calle. No puede decir que todo se produce como consecuencia de la guerra. Debe tener un diagnóstico correcto. Los españoles no quieren una excepción ibérica, quieren que les bajen los impuestos”, ha señalado Almeida.