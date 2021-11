Ayuso reta a un combate de boxeo a Martínez-Almeida: "Hace falta mucha fuerza"

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han vuelto a coincidir en un acto público en medio de la polémica por el liderazgo del PP madrileño, una semana después de captar todos los focos durante la celebración de la misa de la virgen de la Almudena.

Durante el acto de presentación de la Copa Davis que se disputará en Madrid a partir del 25 de noviembre, de nuevo ambos líderes políticos han vuelto a demostrar ante las cámaras una buena relación he incluso han llegado a bromear sobre qué deportes practicarían juntos.

En un primer momento, el alcalde ha reconocido ser más de practicar golf que el tenis pero si tuviera que jugar un partido disputaría un dobles mixto junto a Ayuso.

“Jugar al tenis lo he intentado muchas veces pero no doy la talla. A mí me encantaría un dobles mixto con la presidenta (Ayuso). Seríamos igual de buenos en la política que en el tenis”, ha respondido Martínez-Almeida.

En el turno de intervención de la presidenta, el presentador del acto le ha preguntado sobre la propuesta que le lanzaba minutos antes su compañero de partido por si lo aceptaba. “Hombre, eso por supuesto”, ha respondido.

No obstante, Ayuso también ha aclarado que ella tampoco es mucho de jugar al tenis y que prefiere otro deportes “de resistencia”.

“Sobre todo soy de boxeo, carrera, montaña y bici pero bueno con la raqueta no soy especialmente buena pero es ponerse, si hay que ponerse, con el alcalde lo que sea”, ha añadido.

Ante estas declaraciones, el presentador ha dejado caer que un combate de boxeo entre ambos también “tendría su aquel”. “Bueno nos ponemos ahí, hace falta mucha fuerza también en nuestro negocio”, ha bromeado la presidenta.