Almeida responde (pero muy a su estilo) a quienes le critican por no hablar estos días

Almeida ha comenzado diciendo que en estos días en los que se está viviendo una batalla entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado no ha querido mandar “ningún mensaje confuso ni equivoco a los madrileños”.

“Por tanto no quería trasladar ningún mensaje de que mi partido podía tener primacía sobre mis responsabilidades en el Ayuntamiento. Por eso les digo a los madrileños que comparecí el jueves y di todas las explicaciones y que comparezco hoy en este pleno”, ha asegurado.

El alcalde se ha terminado por excusar y se ha defendido atacando a otras formaciones de los mensajes que ha recibido: “Parece curioso que cuando hablo no les gusta y cuando no hablo, tampoco. No hay forma de acertar con ustedes”.