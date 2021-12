Le preguntan a Almeida por el positivo en la cena de Arganda y responde hablando de San Martín y Móstoles

“Respecto de lo de Arganda, yo espero que todo el mundo cumpla con las normas sanitarias, eso es lo que espero”, se ha limitado a comentar Almeida. No obstante, los periodistas le han insistido en la cuestión del contagio en la cena a la que asistió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Como no conozco el caso concreto, porque no conozco el caso concreto, me limito a decir que todo el mundo debe cumplir con la normativa sanitaria”, ha esgrimido.

Finalmente, ante la polémica que haya podido surgir entre las filas de los populares por la presencia de Ayuso en dicho encuentro y la orden de Génova de suspender todos estas celebraciones, Almeida ha recordado que las cenas ya están canceladas y por lo tanto “ese es un debate ya superado” en el PP.