Almeida, sobre Sánchez: "No es un buen samaritano"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calentado la reunión que este lunes mantendrá la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público (Antena 3) ha reprochado a Sánchez que dijera que “viene a ayudar”. “No, viene a cumplir sus obligaciones legales, no es un buen samaritano”, ha recalcado.

Almeida ha deseado que la reunión no se quede “en una foto” y no ha adelantado nada sobre el contenido de ésta y no ha confirmado si Ayuso tiene intención de pedir al Gobierno central la ayuda del Ejército.