Almeida se come un donut, le dicen que "finiquite" y, tras tragar, suelta una para el recuerdo

José Luis Martínez-Almeida ha estado en la mañana del viernes en el Zoo de Madrid donde ha ido a apadrinar a los gemelos de oso panda que han nacido en el Aquarium llamados Amistad y Duradera.

A ese acto ha acudido el reportero Fabián Pérez, de Todo es mentira —el programa de Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro—, que ha protagonizado una curiosa conversación con el alcalde de Madrid.

Para celebrar el apadrinamiento, a Almeida le han ofrecido un donut con forma de oso panda. “Alcalde, pruebe un dulce con forma de oso panda hoy que es el día”, le ha dicho el reportero.

“Como no hay cenas mira, con esto ya... ¿no? me doy ya por cenado”, ha dicho el alcalde siguiendo con la broma. “Hágale una PCR al oso, no vaya a ser”, le ha espetado de nuevo en tono de humor el reportero, una broma que ha hecho mucha gracia a Almeida.

Después, el alcalde ha hecho “un Rafa Nadal” y ha mordido el donut como si de un Roland Garros se tratase. “Finiqute, finiquite”, le ha dicho Fabián Pérez viendo que el alcalde no mordía el dulce.

Después de tragar el alcalde ha dicho: “A mí finiquitar siempre me cuesta”.