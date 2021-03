Almeida señala que Irene Montero quería "adoctrinar" a los estudiantes con "declaraciones de odio y sectarias"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este martes que la ministra de Igualdad, Irene Montero, quería acudir ayer, 8-M, a un Instituto madrileño para “adoctrinar” a los estudiantes, pues a su juicio la ministra se caracteriza por sus “declaraciones de odio y sectarias”.

“Me alegra que no haya dado esa charla porque los chavales no merecen adoctrinamiento. No somos contrarios a que haya visitas institucionales, pero una cuestión son visitas institucionales y otra esto”, ha trasladado el también portavoz nacional del PP a la prensa desde la Galería de Cristales de Cibeles.

“Adoctrinamiento nocivo”

La Comunidad de Madrid cancelaba ayer un acto que la ministra de Igualdad tenía previsto en el Instituto de Educación Secundaria Gómez Moreno. El Gobierno regional apuntó que se había cancelado para evitar “adoctrinamiento”.