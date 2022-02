El PP deja caer que si el voto fue un error humano también se quebrantaron derechos

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images El alcalde Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida.

El PP, que el viernes atribuyó a un error técnico el ‘sí’ de su diputado Alberto Casero a la convalidación de la reforma laboral, subraya ahora que, al margen de que el problema fuese o no de carácter técnico, se ha “quebrantado el derecho a voto” del parlamentario . La justificación pasa porque la Mesa del Congreso no se reunió para decidir si el voto se podía anular para que fuese emitido de forma presencial.

Almeida ha hablado en una entrevista en ‘La Hora’ de TVE , de “fraude democrático” y “fraude legal”, pero citando el artículo 82 del Congreso ha destacado que “al margen de que cada uno pueda aceptar o no que se hubiera producido un error informático, lo que parece indiscutible en una mera lógica democrática es que se hubieran hecho las averiguaciones adecuadas”.

El PP quiere que se rectifique lo ocurrido el viernes porque consideran que se ha alterado la voluntad de la Cámara. Han enviado tres escritos al Congreso. Uno lo firma el propio Alberto Casero explicando lo ocurrido, en otro los populares Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana piden la convocatoria urgente de la Mesa y en el tercero el grupo reclama que no se publique todavía la votación del Pleno. Es la fase previa a acudir a los tribunales, en concreto, al Constitucional.

La convalidación de la reforma laboral quedó ayer aprobada en el Congreso debido al ‘sí’ de este diputado del PP y a pesar de que los dos diputados de UPN con los que el Gobierno había amarrado la mayoría necesaria votaron en contra, saltándose el mandato de su partido. Fuentes del PP han señalado a la Agencia Efe que no conocían el no de los diputados de UPN, ni negociaron con ellos, y que si insistieron en pedir que se dejase votar presencialmente a su diputado fue por lo ajustada que ya de por sí era la votación. El diputado erró en un total de tres votaciones .

Pastor entiende, que ante ese hecho “que no se ha producido nunca” el diputado tenía “todo su derecho” a pedir que el voto se anulase y contase como no emitido para poder votar de nuevo de forma presencial, una decisión que habría recaído en la Mesa, que sin embargo no se reunió.

“El que este señor pueda votar o no aquí no es una decisión de la Presidencia”, ha subrayado Pastor. “La clave aquí es que el resultado de una votación debe ser siempre la voluntad mayoritaria de la Cámara”, ha señalado por su parte Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, preguntada por los tres errores de Casero en Antena 3.