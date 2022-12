Almeida, sobre la guerra Ayuso-Casado: "Me equivoqué", pero "no fui un Judas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este lunes que ejerciera como Judas Iscariote durante la guerra ‘cainita’ del PP entre el expresidente de la formación, Pablo Casado, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, si bien reconoce que se equivocó al insistir en la tercera vía sobre la Presidencia de la formación en Madrid, esto es, que no liderara la formación en la Comunidad ni el alcalde ni la presidenta.

“No fui Judas Iscariote. En esa situación tan imposible debí dejar este modelo, porque estaba consiguiendo lo que quería evitar, un enfrentamiento. Me debí quitar de en medio, y no lo hice. Estaba hablando de un modelo de organización, no hablando de personas”, ha explicado en una entrevista en esRadio.