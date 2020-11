La ayusización de Almeida

Desde que ejerce como portavoz nacional del Partido Popular, ha dejado las palabras que confortaban hasta la izquierda para dedicarse a proteger a la presidenta de Madrid y hacer de escudero de Casado. Ya no habla de los madrileños en plural, ahora prefiere los dúplex en televisión para arreciar contra Pedro Sánchez, Fernando Simón y Salvador Illa. La ciudad de Madrid, zona cero del coronavirus en Europa, ha destruido ese oasis de unidad. O fue simplemente eso: un espejismo.

Una sensación que se ha extendido entre toda la oposición: Almeida ya no es ese alcalde de todos en el que se convirtió durante los meses más duros. Ya no reconocen al hombre que llamaba a la unidad desde el consistorio de Madrid y que evitaba confrontar con el resto de administraciones frente a la actitud guerrillera de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso.

“Te has equivocado. No vas a poder ser el portavoz de todos”. Esta confesión se la hizo en privado un concejal de la oposición a José Luis Martínez-Almeida cuando se enteró de que se convertía en el ‘número tres’ del PP tras meses de haber elogiado su papel de “bálsamo” durante la primera ola de la pandemia y su labor tejiendo consensos en el Ayuntamiento de Madrid. Todo ha cambiado.

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Ayuso y Almeida

Ese consenso ha explotado por ese papel de Almeida , pero también por otras iniciativas, como, por ejemplo, la retirada de la placa de Largo Caballero en Madrid. El alcalde llegó a decir que no ve polémica en esto, un gesto también hacia Vox. Además, hay quejas sobre su gestión de BiciMad o la falta de implementación de la tarjeta familiar.

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Almeida y Casado

Fuentes del entorno de Almeida rebaten los argumentos de la izquierda sobre este giro: “Es un mantra, intentan recuperar la iniciativa después de la gestión de la pandemia. ¿Otros Acuerdos de la Villa? Ya están, ya no se pueden hacer más, lo que se puede hacer es aplicarlos”. Y recuerdan fuentes municipales que la semana pasada el alcalde se reunió con representantes de todos los grupos para hablar de su ejecución y para convocar reuniones periódicas.

Borja B. Hojas via Getty Images

Borja B. Hojas via Getty Images Almeida, Ortega Smith y Rocío Monasterio

Lo que está claro es que Almeida si quiere sacar los presupuestos tendrá que volver a confiar en Vox, su socio de investidura. PSOE y Más País no están por la labor. Todo ello en un clima de desconfianza tras el hachazo de Pablo Casado a Santiago Abascal durante la moción de censura, aunque por ahora no ha habido grandes consecuencias.

Uno de los ediles de Vox en Madrid indica esto sobre la situación y el viraje de Almeida: “A mí es que siempre me ha parecido igual, porque le conozco de antes, ni me explico esa imagen de eficacia durante el confinamiento, ni me explico ahora que a alguien le extrañe ese cambio de imagen”. “Antes podía parecer “Alcalde de todos”, por encima casi de los partidos, y ahora se le identifica como parte. Creo que su nombramiento como portavoz nacional del PP ha sido un error”, añade.

Para luego decir al hilo: “En el último pleno se escenificó un distanciamiento, porque apoyamos varias iniciativas de la izquierda, simplemente porque eran buenas para la ciudad y nuestro lema es “apoyar todo aquello que creamos es bueno para los madrileños, lo presente quien lo presente”. No estaba preparado, aunque el alcalde y el equipo de gobierno sí pensaron que lo hacíamos como venganza por la actitud de Casado con Abascal en la moción de censura. Pronto lo veremos en la negociación de los Presupuestos”.