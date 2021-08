Almodóvar: "Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer"

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via AFP via Getty Images

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via AFP via Getty Images Una pesona ve en un móvil el cartel de 'Madres Paralelas'.

“Habéis conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente. Es una victoria vuestra, una gran victoria”, continúa.

Según el afamado director, “hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano. Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común”.

La película, que espera que esté a la altura de las expectativas, inaugurará el Festival de Cine de Venecia el 1 de septiembre. Cuenta con un reparto encabezado por Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma y Julieta Serrano.