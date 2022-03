Almodóvar, sobre Will Smith: "No se defiende ni protege a la familia a base de hostias"

El director ha escrito un texto sobre estos días en Hollywood para eldiario.es , salpicado de grandes dosis de humor, como cuando cuenta que no se pudo poner la chaqueta que tenía planeada para ir a una fiesta: “En la habitación se manifiesta como lo que es, perfecta si yo no tuviera el abdomen con una denominación de origen tan manchega”. Sí se puso el lazo azul por los refugiados ucranianos , a petición precisamente de Blanchett: “Llevo el lazo azul de Cate para recordar que no somos insensibles a tanto dolor, muerte, violaciones, pobreza y la simiente indefinida de todo el odio y sed de venganza que genera una guerra”.

También explica por qué decidió no aparecer en la alfombra roja de los premios de Hollywood: en realidad hay dos alfombras, una que pasa ante las cámaras y otro camino paralelo más discreto: “Yo me inclino por el perfil bajo, ya que los nominados son Penélope y Alberto Iglesias, yo voy como acompañante”.

El director deja para el final su referencia al “episodio violento” protagonizado por Will Smith , del que fue testigo “a escasos cuatro metros”: “Me produce una sensación de absoluto rechazo lo que vi y lo que oí. No solo durante el episodio, sino también después, en el discurso de agradecimiento, un discurso que más bien parecía el de un predicador”.

Sobre las palabras de Will Smith al recoger el Oscar a Mejor actor minutos depués, asegura: “No se defiende ni protege a la familia a base de hostias, y no, el demonio no se aprovecha de los momentos culminantes para hacer de las suyas. El demonio, de hecho, no existe. Es un discurso fundamentalista que no debimos escuchar ni ver”.