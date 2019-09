El mensaje de Almudena Cid a quienes atacan sus trabajos tras dejar la gimnasia

Juan Naharro Gimenez via Getty Images

“Personalmente puedo decir que hubo un momento en el que creí que se me antojaba imposible”, señala Cid en referencia a seis meses de su vida en los que “tenía el cuerpo metido en el hoyo”.

Este martes la exdeportista, de 39 años, ha dedicado un extenso hilo de Twitter a reflexionar sobre ese duro momento que viven muchos atletas de élite como ella, no sólo por sentirse “nadie” después de haber sido “tremendamente competente y bueno en lo que haces”, sino también por lo difícil que es reciclarse.

Para muchos deportistas colgar las botas —o las punteras, como en el caso de la gimnasta Almudena Cid — supone un punto de inflexión en sus vidas difícil de gestionar. La propia Cid ha reconocido en diversas ocasiones que su transición no fue sencilla y menos al no optar por el camino lógico, que era convertirse en entrenadora.

Durante varios años, un grupo de ex deportistas hemos llevado a cabo encuentros mensuales conducidos por una psicóloga deportiva para hablar, debatir, compartir sobre el durante, la transición y el después del deporte de élite. Siempre en la intimidad. ABRO HILO 👇🏼

“Cuando decidí escribir mi vida deportiva en libros infantiles [es autora de la serie Olympia] también me llovieron las críticas por escribir”, continúa.

“No os dais cuenta, pero algunos hacéis mucho daño”, afirma Cid antes de reconocer que aún siente que lo que consigue no es suficiente. “Tengo una constante sensación de necesidad de que me acepten [...] Creo haber encontrado mi lugar. Y me tendré que enfrentar a lo que se vive en cada profesión, que es común en todas, pero sí hice un esfuerzo importante, con ayuda de los míos, para seguir caminando hacia mi elección”, añade. Puedes leer el hilo completo aquí.