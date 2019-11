Almudena Cid desvela cómo ha llevado Christian Gálvez el fin de 'Pasapalabra'

Durante 12 años, hasta que una sentencia del Supremo obligó al cese de sus emisiones, Christian Gálvez presentó Pasapalabra en Telecinco, concurso en el que también conoció a su mujer, la gimnasta Almudena Cid.

Hasta ahora poco habían expresado ambos acerca del final del formato pero este jueves Cid confesó en un evento cómo lo ha llevado el presentador.

″Él es un profesional. Le admiro muchísimo”, aseguró en unas declaraciones que recoge ¡Hola!. “Cuando pasan estas cosas imprevisibles, ahí todavía le admiro más”, señaló.

La exdeportista comentó también cómo gestionan este tipo de reveses: “Algo que me está pasando a mí con él es que ante situaciones que nos van ocurriendo, tanto a él como a mí, que no entiendes lo que pasa y por qué pasan las cosas y son cosas que no dependen de nosotros cómo cada vez nos escuchamos más a nosotros y menos lo de fuera”.

En su opinión, en pleno auge de las redes sociales hay que saber aislarse y “bajar el volumen a todo eso que realmente lo único que hace es sabotearte cuando no te lo mereces”.

“Chris es un tío que cada cosa que coge sabe hacerlo con elegancia y bien”, remató Cid.