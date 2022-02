Almudena Cid habla así de su paso por 'MasterChef': pocos lo habían dicho en público

La gimnasta Almudena Cid ha hablado con toda sinceridad y contundencia sobre su paso por MasterChef, programa en el que participó en 2019, y ha afirmado que ha sido la peor experiencia televisiva de su vida.

En unas declaraciones recogidas por la revista Lecturas, Cid ha admitido que fue “la peor experiencia televisiva” de su “vida” pero rápidamente ha dejado claro: “No voy a hablar de MasterChef”.

La gimnasta no es la primera famosa que deja entrever el lado menos brillante del programa de TVE. Hace unas semanas, el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se sinceró sobre MasterChef Celebrity, en el que estuvo en 2016, admitió que él no aprendió prácticamente nada durante su paso por el formato y afirmó que intentaban llevar a los concursantes al límite.

“Fue un programa que me hizo salir de la cocina. Me llevé dos años sin entrar en la cocina de mi casa. Me saturó tanto que le cogí...”, admitió en una entrevista a Fórmula TV antes de repetir que MasterChef le sacó de la cocina.

No deja de ser un programa de televisión, es televisión. Yo no aprendí casi nada, lo que hacían era ponerte al límite con cosas que era imposible de sacar”, aseguró ‘El Cordobés’.

Y agregó: “Es fuerte, hay que estar preparado para ir, no es un regalo, te dan caña, tienes que estar preparado para asumir las críticas. A mí no me importan, creo que cuando te hacen una crítica aprendes algo”