Los homenajes a Almudena Grandes, Hija Predilecta de lectores, libreros y madrileños

Samuel de Roman via Getty Images

Lectores

Si miles de personas acudieron a su entierro en el cementerio civil de Madrid alzando una de sus obras en la mano, lo que ocurría en las librerías no era un homenaje menor de sus lectores: Madrid se quedó sin ejemplares de sus libros. Agotados allí donde fueras. Recorrer estos días las tiendas preguntando por uno de ellos era encontrarse siempre con la misma respuesta: “No nos quedan, repondremos, pero no sabemos cuándo”. El HuffPost lo ha podido comprobar visitando numerosos espacios. Incluso sus e-books en las bibliotecas públicas no pueden reservase hasta enero o febrero por su demanda.