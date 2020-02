Alonso apuesta por que la coalición PP-Cs para las elecciones en el País Vasco lleve las siglas de ambos partidos

“A mí me gustan las siglas del PP, y supongo que a Ciudadanos le gustarán las suyas. Creo que en el acuerdo deberían estar reflejadas. [...] Esperemos que podamos mantener la presencia de nuestras siglas porque eso sería bueno. Es lo más claro para la gente”, ha explicado en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Sobre posibles contradicciones con su socio de coalición, Alonso ha señalado que presentarán un “documento político” para que no haya dudas, aunque en lo que respecta al concierto vasco, se ha mostrado convencido de que Ciudadanos lo terminará aceptando, como ya aceptó algo similar en Navarra. Y aunque posiblemente no haya coalición en Galicia o Cataluña, espera que el acuerdo entre PP y Ciudadanos en el País Vasco sirva para “consolidar una alternativa del centro derecha” en todo el país.

En cuanto a las listas, el presidente del PP vasco se ha mostrado cauto y no ha querido “especular” sobre quiénes podrían conformarlas, pero ha subrayado que “habrá que ver qué peso tiene cada partido”. Lo que sí ha confirmado es que ni la eurodiputada de UPyD integrada en Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa , ni la exdirigente de UPyD Rosa Díez van a formar parte de las listas, porque “no están en esa discusión”.

Pese a eso, ha reconocido que todavía no está cerrado el nombre de la coalición, pues de momento solo han cerrado un “principio de acuerdo” y queda “mucho trabajo” aún por hacer para cerrar el acuerdo definitivo.

Según Alonso, los vecinos de los alrededores del vertedero están convencidos de que el Ejecutivo autonómico “les han mentido” porque, ha apuntado, “ellos estaban respirando el humo, les picaba la garganta, se veía la nube, y les decían que no pasaba nada, que no había ningún problema, que la calidad del aire era muy buena”.

Sin embargo, ha recordado que, “al cabo de unos días, les dijeron que cerraran las ventanas, que no salieran a la calle, que no hicieran ejercicio y que no podían jugar el derby de fútbol porque había riesgo”.