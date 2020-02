Alonso Caparrós se sincera en 'Sálvame': "Hubiese podido ser yo hace muy poco tiempo"

La muerte de Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, ha sacudido a la prensa del corazón.

Álvarez, de 43 años, fue encontrado muerto este domingo en su domicilio de Madrid, según aseguró su amigo Aurelio Manzano en el programa Viva la Vida de Telecinco.

Fuentes de Emergencias 112 indicaron a Efe que a las 15:29 horas recibieron una llamada alertando de que podía haber una persona fallecida en una vivienda de la Calle Santiago Apóstol. Dentro de la vivienda, los sanitarios han encontraron a un varón de 43 años, y solo pudieron su muerte.

Ahora, Sálvame ha dedicado este lunes la primera parte de su programa a hablar del deceso de Álvarez. En este contexto, el colaborador Alonso Caparrós ha aprovechado para contar su propia experiencia.

“Tengo el corazón encogido porque Fran hubiese podido ser yo hace muy poco tiempo y puede ser cualquier persona que ahora mismo está en situaciones complicadas”, ha afirmado Caparrós.

El colaborador ha explicado que lo más importante en estos momentos es mandar apoyo a la familia de Álvarez: “Este tipo de tragedias queda mucho de ‘qué no hice’ o ‘hice todo lo que pude’”.

Caparrós contó en Sábado Deluxe en 2017 que era adicto a las drogas. “Consumía lo suficiente como para matar a siete caballos”, dijo el presentador.

El televisivo habló también de situaciones familiares de lo más peliagudas: “Una mañana llegué a casa y me encontré con mi madre rogándome de rodillas que le contara lo que me estaba pasando. Nunca me lo he pasado bien, pero era tanta la necesidad que toda mi vida dependía de eso”.