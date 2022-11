Alsina pone este 'mote' a Pablo Iglesias tras sus referencias a Yolanda Díaz

El periodista ha proseguido recordando que “Podemos no tiene en sus filas a Yolanda Díaz, aunque una vez decidió, porque así lo quiso Iglesias, que ella debía ser la candidata a la presidencia del Gobierno”. “Lo hizo sin preguntarle a ella y sin esperar a que fuera ella quien dijera, como mujer libre que es, qué diablos quiere hacer con su vida”, ha apostillado.

Además, ha asegurado que desde que la coronó Iglesias ella ejerce como futura candidata, aunque a la vez dice que no lo es: “Y desde entonces viene predicando su alejamiento de los partidos políticos, porque los ve como una fórmula del pasado, y su deseo de huir de las marcas y las siglas. O traducido, su determinación de huir de Pablo Iglesias”.

“Le hizo una observación, una advertencia y un exhorto. Por su nombre no la mencionó”, ha apuntado. En su discurso las ha ido explicando una por una.

Ha empezado por la observación. Aquí ha reproducido las palabras de Iglesias destacando la importancia de los paritdos políticos. “Claro que los partidos son necesarios, no hay discurso más reaccionario que el que dice que el problema son los partidos”, dijo el exvicepresidente.

Alsina ha señalado que esta fue la observación: “Los partidos no son el pasado. Sin partido no se llega al Gobierno”.

Después, ha emitido estas palabras que dijo Iglesias sobre las próximas elecciones. De aquí ha extraído la advertencia: “Algunos piensan que es una magnífica oportunidad para que Podemos tenga un mal resultado e Izquierda Unida desaparezca, porque eso dejará todo el campo de la izquierda abierto para una nueva izquierda que no será perseguida por las cloacas”.

De nuevo, el presentador subrayó los adjetivos “estúpido” e “ingenuo” y destacó que “siempre en masculino para que no parezca”.

“Sin partido no se alcanza el Gobierno. Sin un buen resultado de Podemos en las municipales, no habrá buen resultado de la izquierda en las generales. Candidata”, ha valorado el periodista, antes de comentar que por último llegó el exhorto “del emérito a la pupila díscola”.

De nuevo, ha reproducido las palabras de Iglesias: “Este partido apostó por una candidata que no era de este partido y tiene que apostar por confluir con Sumar en las elecciones generales y con todas las organizaciones de izquierdas. Pero Podemos debe ser respetada”.

Alsinaha finalizado su monólogo traduciendo este final como un “que nos respetes, Yolanda” y ha terminado con un resumen: “Ahora ya la pregunta es si tiene alguna opción de ser presidenta del Gobierno no ya sin Podemos, sino con Podemos haciéndole la campaña en contra. Yolanda la blanda, la que gusta al sistema, la cera que no arde, la que no incomoda, la izquierdita cobarde”.