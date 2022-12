Alsina pregunta a Feijóo por las encuestas y vivir en Madrid, él mira el reloj y suelta esto

Así, Feijóo ha comentado sobre la posibilidad de que el delito de malversación sea reformado “no tiene pase”, en línea con la postura que ha seguido el PP desde que se conoció que se modificaría también el de la sedición. El expresidente de la Xunta de Galicia también se ha mojado sobre la formación naranja y ha aconsejado a Cs a despedirse de forma “digna” , ante la posibilidad de que no obtenga representación en futuras citas electorales y remarcando que el “proyecto ideológico de Cs tiene una cabida en el Partido Popular actual”.

No obstante, y en los primeros compases de la entrevista, se ha producido un momento distendido entre el periodista y Feijóo, que ha tenido lugar justo cuando el primero comenzaba a repasar las últimas encuestas, que mantienen al PP en cabeza pero cada vez más cerca de un PSOE que no deja de recortar distancias y que apuntan a que el ‘efecto Feijóo’ vive un frenazo desde octubre. También, justo cuando Alsina repasaba algunas informaciones que apuntan a que el gallego no estaría cómodo en Madrid.