Alsina tiene que frenar a Casado tras una afirmación, le corrige y éste acaba pidiendo perdón

El periodista Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, ha tenido que frenar a Pablo Casado por una afirmación que ha hecho durante una entrevista. El líder del PP, que se ha dado cuenta de su error en ese momento, ha tenido que disculparse y matizar sus palabras.

“Fue Rubalcaba el que acuñó el término Frankenstein y fue por eso por lo que le echaron a Pedro Sánchez de la presidencia del Partido Socialista. Ayer se presentó como presidente del Gobierno Frankenstein incluso con algo que no había previsto ni siquiera Rubalcaba, que es que ese Gobierno depende de Bildu, de un partido que ha matado a 14 concejales socialistas y aún no ha pedido perdón ni ha arrepentido por ello”, ha afirmado Casado.

Esa última frase ha hecho reaccionar a Alsina, que rápidamente ha frenado al líder del PP para corregir la aseveración: “Hombre, matar... Bildu matar, matar, no ha matado a nadie, ¿no?”.

“Perdón”, ha dicho de inmediato Casado, asintiendo con la cabeza y matizando: “Un partido que no ha pedido perdón por que ETA matara a 14 concejales socialistas, lo cual es algo insólito”.

Por lo demás, Casado ha avisado al Gobierno que “no es moderado derogar la reforma laboral o la Ley Mordaza” que, según ha recalcado, Sánchez “ha utilizado un millón de veces” durante la pandemia. Según ha dicho, él lo que no entiende “es la hipocresía”.

″¿Por qué me tiene que recetar a mí moderación si no hay otro Gobierno más radical”?”, se he preguntado, para añadir que si Pedro Sánchez “quiere girar a la moderación que diga mañana mismo” que “rompe” con Podemos y que “reniega” de los independentistas y Bildu.

Además, ha advertido de que si Sánchez quiere “girar a la centralidad y la moderación” debe cumplir con Europa y, a su juicio, el camino no es derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy que ha creado “tres millones de empleos”. “Pido a Sánchez que diga la verdad. Lo que dijo va directamente contra el memorándum de la Comisión Europea del 6 de junio de 2021”, ha enfatizado, para añadir que el jefe del Ejecutivo “dice una cosa y hace la contraria”.