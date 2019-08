Aluvión de críticas a Frank Cuesta por este tuit sobre los incendios del Amazonas: "Insensible"

“Será que Canarias no vende lo suficiente para luego recibir subvenciones”, ha afirmado en la red social antes de criticar que “a la gente le importa una mierda que el vecino no tenga para dar de comer a sus hijos”.

Me han llegado 6 peticiones de fundaciones españolas para ayuda al amazonas…y ninguna para canarias. Sera que Canarias no vende lo suficiente para luego recibir subvenciones ☹

Tras el aluvión de críticas, Cuesta ha publicado un texto y un vídeo. En el artículo afirma que el Amazonas “no es el pulmón de nada”. Aunque subraya que los incendios son terribles y la selva debe ser conservada por su biodiversidad, destaca que el 80% del oxígeno se produce en los mares.

“Lo que ha pasado en Canarias es algo que debería despertar las alarmas…no solamente por la biodiversidad perdida. ¿Alguien ha pensado en si se ha utilizado agua salada o agua dulce para parar esos incendios y el impacto posterior? ¿Alguien ha pensado en las especies autóctonas que se han perdido?”, reflexiona.

Cuesta insiste en que “debemos conservar toda la flora y fauna del planeta”, pero pide ayudar “antes a lo que tenemos delante”.

“Ayudemos y preocupémonos de las voces de Pedro, Juan, María o Manuela de Canarias en vez de pedir dinero para el amazonas simplemente porque Di DiCaprio o Brad Pitt se hacen una foto pegados a un árbol quemado en el amazonas antes de irse con su jet privado para su casa de LA”, zanja.

En el vídeo, Cuesta se muestra más enfadado porque le “están poniendo a parir” y advierte de que no se retracta de una palabra. “No entendéis nada, no sabéis leer, no entendéis ni puta idea de escuchar y no tenéis ni puta idea de cómo funciona el mundo medioambiental”, afirma.

El aventurero lamenta que esos incendios son consecuencias de una determinada forma de economía. “Iros a tomar por el culo, que sois unos putos populistas de mierda”, zanja.