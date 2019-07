Jorge Javier Vázquez, durísimo tras lo que ha hecho Mónica Hoyos tras ser expulsada de 'Supervivientes'

Mónica Hoyos se ha quedado a las puertas de la gran final de Supervivientes. La televisiva ha sido expulsada después de perder frente a Fabio y no tendrá el privilegio de llegar en helicóptero a Madrid.

Tras la salvación de Fabio, el argentino se ha puesto a bailar junto a Mahi para celebrar que está a un paso de la final, algo que no ha sentado nada bien a Mónica Hoyos, que le ha espetado un “que te den” cuando se ha acercado.

Después, Jorge Javier Vázquez se ha dirigido a ella para darle un rapapolvo por su actitud: “Yo creo que no hay juzgar cómo vive cada uno este momento. No estropees este momento tuyo tan maravilloso. Vívelo de una manera única porque no se volverá a repetir, porque lo has hecho muy bien. No te vayas con ese mal humor”.

Fabio ha llegado a pedirle perdón por no ha sido suficiente para Mónica, que no ha desfruncido el ceño. Después de irse de malas maneras de la Palapa, Vázquez ha sido duro y contundente: “Es de las peores salidas que recuerdo de la historia de los realities. Ella es su peor enemiga y no debe empañar la alegría de los cuatro concursantes que quedan”.

