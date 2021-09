Álvarez de Toledo dice que Almeida se ha metido "en un lío" y sorprende hablando así de él

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que no entiende por qué el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , “se ha metido en este lío”, en referencia a su posible candidatura a presidir el PP de Madrid.

📽 VÍDEO | @cayetanaAT : "En el PP tenemos una deuda con Ayuso (...) No entiendo muy bien por qué Almeida, que es un magnífico alcalde, se ha metido en este lío" https://t.co/wccRxRM9xl pic.twitter.com/aatWSmx1Ws

“Eso ya no lo sé. Yo hablo de lo que puedo saber. No entiendo muy bien. Visto desde la posición de diputado raso no entiendo muy bien qué está pasando”, ha asegurado Álvarez de Toledo.

Según Álvarez de Toledo, “es incomprensible” que la mandataria regional se convierta “en la excepción” respecto a otros líderes autonómicos ‘populares’. ”¿Por qué va ser ella la excepción? ¿Por qué no va a tener derecho a presidir el PP de Madrid cuando otros líderes territoriales si lo hacen en sus territorios”, ha cuestionado.

El pasado martes, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló que “en estos momentos” no tiene previsto competir contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por la Presidencia del PP de Madrid, pero ha apuntado que lo decidirá “cuando se acerque el congreso”.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado, en declaraciones a Antena 3, que el modelo de dirección actual del PP en Madrid “ha funcionado”, con la separación entre los máximos puestos orgánicos de responsabilidad y los cargos institucionales. Actualmente, el PP madrileño está presidido por Pío García Escudero y Ana Camíns, como secretaria general.