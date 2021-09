Álvarez de Toledo no irá a la convención del PP: "No se me invita a trabajar, sino a aplaudir"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Cayetana Álvarez de Toledo, aplaudida por Pablo Casado (derecha) y Teodoro García Egea (izquierda).

Expresidentes internacionales como Sarkozy, escritores como Vargas Llosa, exmiembros de Ciudadanos como Girauta...

Pero quien no estará será la todavía diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien fuera portavoz parlamentaria del partido, que esta semana ha confirmado, en declaraciones a El Independiente, que no acudirá por desavenencias con la idea de la convención.

“El sentido de una convención ideológica está basada en las ideas. Si me hubieran invitado a trabajar en esas ideas, por supuesto que habría ido, pero no se me ha invitado a trabajar, sino a aplaudir en la clausura”, ha criticado.

La convención del PP no se circunscribe a los dos días en Valencia, sino que se celebrarán actos en todo el país a partir de este lunes 27 de septiembre. En ellos, se realizarán debates sobre distintos temas como unidad nacional, inmigración, libertad individual, empleo, familia, salud y pensiones.