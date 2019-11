Álvarez de Toledo (PP), insiste: "En la vida cotidiana, no todo lo que no sea un sí es un no"

Montero ha recordado la sentencia de la ‘Manada’ de Manresa, que ha condenado por abuso y no por violación a sus integrantes, algo que le ha reprochado la portavoz del PP.

“No, señora Montero, en la vida cotidiana, no todo lo que no sea un sí es un no”, ha contestado Álvarez de Toledo.

“Creo que toda España piensa que te equivocaste y que es evidente, es un clamor, que sólo un sí es sí. Entonces, ¿tan difícil es decir oye, sí, en esto me equivoqué y en lo demás seguimos pensando cosas diferentes?”, ha preguntado la diputada de la formación morada.

Como no ha pasado tanto tiempo, Irene Montero (Podemos) ha pedido a Álvarez de Toledo que rectificara tal frase.

“No, usted está queriendo convertir un caso particular dramático de una niña...”, ha contestado Álvarez de Toledo.

″¡Pero si son muchos!”, le ha recriminado Montero.

“No es una regla ontológica que se deba aplicar que no todo lo que no sea un sí es un no. Modifique las leyes si quiere”, ha insistido la diputada popular.

“Pero si lo defiende España entera, todas las mujeres salimos a la calle”, le recriminó Montero.

“Toda España entera no, fíjese, no todos opinamos lo mismo que usted, señora Montero. Usted tiene un pensamiento totalitario. Usted cree que todo el mundo tiene que pensar lo mismo que usted. Eso es una tendencia muy mala. ¿Sabe usted?, hay mujeres de derechas en el mundo. Hay mujeres de izquierdas que piensan cosas distintas a lo que usted piensa”, ha respondido Álvarez de Toledo.

“Estoy convencida”, ha cortado Montero, “de que en tu partido hay mujeres que piensan que sólo sí es sí”.

“Mi partido no es una secta”, ha defendido Álvarez de Toledo, “en mi partido opinamos cosas diferentes muchas personas”.