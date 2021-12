Álvarez de Toledo, sobre las críticas desde dentro del PP: "Ya dirán las urnas quién está equivocado"

La diputada popular ha explicado la situación en una entrevista en La Noche en 24 Horas. “La dirección del grupo parlamentario me envía una carta hace unos diez días anunciando la incoación de un expediente sancionador porque yo voté en blanco a la propuesta de nombramientos para el Constitucional porque creo que no podemos entrar en un reparto de cromos en el TC que es contrario a las ideas del PP”.

Cayetana Álvarez de Toledo no apaga la mecha. La antigua portavoz parlamentaria del PP sigue de ‘gira’ presentando su libro Políticamente indeseable , que ha causado otra tormenta en Génova por sus críticas al partido y a los pesos pesados.

“Cuando dicen ‘cosas de Cayetana’... Hombre, no. La independencia del Poder Judicial no son cosas de Cayetana; la regeneración del partido y de la relación del partido y el parlamentario, el cumplimiento de los estatutos... no son cosas mías”, dejaba caer antes de lanzar una advertencia en forma de posible presagio:

“Ya dirán las urnas quién está equivocado, pero bueno, no me lo tomo más que como lo que es. La señora Rodríguez suele argumentar con hechos y creo que no es para hacer una descalificación ad hominem”, ha rematado.