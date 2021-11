Álvarez de Toledo sorprende al hablar así sobre Vox: resume en una palabra qué es ese partido

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que en varias ocasiones se ha mostrado cercana a algunos dirigentes de Vox, ha sorprendido este jueves al mostrar sus diferencias con el partido de Abascal, al que ha definido como “nacionalista”.

En una entrevista en la Cadena Ser, Álvarez de Toledo ha sido cuestionada acerca de si Vox le ha tanteado alguna vez para pasarse a sus filas. La diputada del PP lo ha negado y ha afirmado que eso no ha ocurrido jamás, por lo que le han preguntado de inmediato qué opina de Vox.

“Es un partido nacionalista y yo no soy nacionalista. Es un partido que da la batalla en el tema identitario, de género etc. En algunos aspectos bien, que yo comparto”, ha asegurado antes de explicar que, por ejemplo, ella cree que no se puede colectivizar a ningún grupo y que por eso está en contra de la discriminación por sexo, pero “también a los hombres”.

“No creo que un hombre por haber nacido hombre sea presuntamente menos inocente que yo, que eso es lo que establece la ley de violencia de género”, ha asegurado.

Dicho eso, Álvarez de Toledo se ha alejado de Vox argumentando que ella no es nacionalista, sino que tiene una “visión esencialista de la nación”: “Mi visión de la nación es la nación cívica, la nación constitucional, con lo cual tengo profundas diferencias”.

La diputada del PP ha asegurado que tiene otras discrepancias con el partido de Vox, como que ella considera que no hay que “tirar el modelo constitucional del 78 por el agua sucia del nacionalismo”.

“El hecho que el nacionalismo ataque el sistema constitucional no significa que debamos renunciar a él optando por un sistema de centralización. Creo que hay retoques y cosas que se pueden hacer, pero no soy partidaria de renunciar al orden constitucional del 78 como una reacción a la agresión nacionalista”, ha explicado.

Poco antes, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, había afirmado que hace falta más gente como Álvarez de Toledo en los partidos políticos, con “criterio propio”, y ha asegurado que este fin de semana va a leer el libro de la diputada ‘popular’ que ha salido a la venta.

En declaraciones a los medios antes de comenzar el Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, Monasterio ha expresado que, de lo poco que ha leído sobre el libro de Álvarez de Toledo, le ha parecido que es “una defensa a la libertad y a la libertad de poder opinar una crítica a su partido”.

Al ser preguntada sobre la crisis interna del PP y si la postura crítica de Álvarez de Toledo contra la dirección del partido beneficia a Vox, Monasterio ha zanjado que le parece que siempre “es enriquecedor” rodearse de gente “libre de pensamiento, que tiene criterio propio y defiende hasta el final sus principios y sus convicciones”.