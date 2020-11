Álvarez de Toledo: "No existe ninguna prueba de la existencia de una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer"

“Sinceramente, creo que se ha dejado llevar por la voluntad de distanciarse como sea de Vox, No existe ninguna prueba, empírica, científica, fáctica de la existencia de una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer”, ha afirmado.

Según Álvarez de Toledo, “hay hombres que matan a mujeres, por supuesto, demasiados pero “los maltratadores, violadores, los asesinos no son delegados de género, no son representantes de lo masculino, no son miembros de un presunto colectivo que tiene como seña de identidad el odio o la violencia hacia la mujer”.

“Decir que las mujeres son víctimas de una especie de terrorismo machista es tan falso y absurdo como decir que el hombre que mata a su mujer la mata por amor”, ha argumentado.