El tornado Álvarez de Toledo

“Irene Montero es la mujer más humillada de la política española”, “Si yo fuera ministra de Igualdad y mi marido saliera cual macho alfa a defender a su hembra de un colega de un ministerio, lo mandaría al sofá”, “LaSexta hace negocio con la erosión de la democracia”, “Soy feminista amazónica”, “No hay una ideología machista”, “Por qué tienen que hablar en mi nombre, yo nací con los mismos órganos que ellas”...

Torpedo tras torpedo. Cayetana Álvarez de Toledo, en estado puro durante esta semana del 8-M. Ella se enorgullece de sus palabras, lleva como bandera no callarse, presume de no caer en lo políticamente correcto. Pero ya no solo no deja indiferentes a sus rivales de izquierdas, el PP está en estado de shock por las palabras de su portavoz en el Congreso. Muchos no aguantan más. Sus formas y su ideología cercana a Vox irritan a los sectores más moderados de los populares. Pero cuenta con el máximo apoyo: el de su jefe, Pablo Casado.

Fue una apuesta personal del propio Casado tras ganar las primarias contra Soraya Sáenz de Santamaría. Dejarla caer sería una autoenmienda a la totalidad. La rescató para la política, que había dejado dando un portazo con una durísima carta contra Mariano Rajoy en 2015. El joven líder, pero con antiguas hechuras de Faes, vio en ella a su Messi, como ha repetido en público y en privado.